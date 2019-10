Jovem de 20 anos é o primeiro a ser resgatado no prédio residencial que desabou no Dionísio Torres

Um jovem de 20 anos identificado como Fernando Marques foi o primeiro a ser resgatado no prédio residencial que desabou na manhã desta terça-feira (15), no bairro Dionísio Torres. Fernando foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência (SAMU) por volta de 11h.

Antes de seguir para unidade hospitalar houve um tumulto entre familiares e socorristas, pois os parentes estavam querendo conversar com o jovem.

O Diário do Nordeste conversou com Caio Menezes, primo do primeiro resgatado, momentos antes do jovem ser socorrido. "Moravam meus avós, casal de idosos, uma filha deles, e o filho dela que tem 20 anos. Quatro pessoas na casa. Tentamos entrar em contato com eles, pelo WhatsApp, por ligação, mas não atende e não responde", disse.

Segundo familiares que estão no local cerca de 10 a 15 pessoas estão presas no prédio. Além do Fernando outra pessoa foi resgatada, mas morreu.