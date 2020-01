Aposentado recebe descarga elétrica de poste ao retocar pintura de prédio

O aposentado Ahail Gentil Moura, 83, recebeu uma descarga elétrica ao retocar a pintura da sacada de um prédio residencial na última quarta-feira (8), no bairro Rodolfo Teófilo. Ahail foi socorrido pela família e levado para o Instituto José Frota (IJF), onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Parte do corpo do idoso foi afetado pelo choque e está em estado de necrosagem. Ele vem sendo observado pela equipe médica do hospital para evitar outras complicações causadas pelo acidente, como infecção hospitalar. Ainda não há previsão para alta.

Segundo a cabeleireira Aline Ramos, 27, filha do aposentado, outras partes do corpo do pai foram afetadas pela descarga. “A parte atingida está muito próxima dos órgãos vitais, como o coração. A garganta está queimada” relata. De acordo com familiares, Ahail já sofreu acidente semelhante, também durante uma reforma no prédio. Na ocasião anterior, o aposentado teve mãos e antebraço queimados em decorrência de descarga elétrica do mesmo poste de luz. A família teria entrado em contato com a operadora Enel Ceará sobre o primeiro acidente, mas não obteve resposta.

Aline relata ainda que a estrutura de alta tensão foi instalada a um metro de distância da parede do imóvel, há um ano, sem autorização da família. O prédio onde aconteceu o acidente foi construído há oito anos.

Idoso estava pintando o prédio quando foi atingido pela descarga elétrica Foto: Arquivo Pessoal

Cuidados nos reparos domésticos

A Enel Distribuição Ceará, informou, através de nota, que os dispositivos no local operam dentro das normas técnicas e de segurança. A distribuidora recomenda ainda que a população mantenha distância da rede elétrica ao fazer manutenções e reparos domésticos. É importante manter vergalhões, escadas, antenas e outros materiais afastados dos postes e fios energizados para evitar acidentes.