Chove em mais de 50 cidades cearenses pelo terceiro dia consecutivo; veja índices

Após uma brusca queda nos volumes pluviométricos, com um hiato de quase 15 dias praticamente sem chuvas no Ceará, as precipitações reapareceram e entraram para o terceiro dia consecutivo com bons índices. Entre sábado (24) e este domingo (25), choveu em pelo menos 55 municípios cearenses.

Esta é a terceira vez consecutiva que a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) contabiliza precipitações em mais de 50 cidades. Nas últimas horas, os destaques foram as cidades de Forquila, com 39 milímetros (mm); Santa Quitéria, com 38 mm; Tianguá, com 36 mm; e Maranguape, com 32 mm. A capital cearense registrou chuva de 5,4 milímetros.

Chuva por dia:

Sexta : 91 cidades

: 91 cidades Sábado : 105 cidades

: 105 cidades Domingo: 55 cidades

Esses recentes bons índices contribuíram para que a média pluviométrica mensal fosse elevada. Em todo o Estado, as chuvas estavam abaixo da normal climatológica para o período. Agora, no entanto, com as últimas chuvas, a média para dezembro está momentaneamente superada.

Os dados, por sua vez, são parciais, e podem sofrer alteração para mais ou para menos ao longo da última semana de dezembro. Conforme levantamento do Diário do Nordeste, com base nos dados da Funceme, até agora, a média de chuva acumulada é de 45 mm, quase 44% superior à normal climatológica para o período, que é de 31,6 milímetros.

Previsão

Para esta segunda-feira (26), no entanto, a tendência é de que redução nas precipitações. A Funceme prevê céu variando de nublado a parcialmente nublado "com baixa possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil