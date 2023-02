Terça de Carnaval é feriado? Veja o que diz a lei para trabalhadores

Na prática, o termo indica que o setor público pode optar por liberar ou não os servidores no período, como explica o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil — Secção Ceará (OAB-CE), Rafael Sales.

"Quando a gente fala de ponto facultativo, a gente está falando principalmente dos entes públicos. Então, o ponto facultativo quando é decretado, por exemplo, pelo Governo do Estado, são para os servidores estaduais. Então, não se aplica a ideia de ponto facultativo para a iniciativa privada."

No setor privado, as empresas são obrigadas a darem folga aos funcionários somente quando a data é feriado estipulado pelas esferas do Poder Executivo — federal, estadual ou municipal.

O que diz a lei?

A lei n.º 9.093, de setembro de 1995, determina que os estados e os municípios do País podem escolher até quatro feriados a mais do que os definidos oficialmente pelo Governo Federal — sem incluir a data magna do estado ou aniversário da fundação da localidade.

No Rio de Janeiro, por exemplo, o Carnaval é feriado estadual. Ou seja, na federação, a folia é folga obrigatória — ou possibilidade de trabalhar, com alimentação de banco de horas ou pagamento de hora extra. Já no Ceará, o período segue a orientação nacional e é somente ponto facultativo.

"No âmbito do Carnaval, não existe lei federal dizendo que é feriado. No âmbito estadual, não existe essa lei dizendo que seria feriado no Ceará. No Estado, também não existe nenhum município que decrete feriado através de lei municipal", detalha Sales.

Sou obrigado a trabalhar?

Onde esta Terça-feira de Carnaval é ponto facultativo, tanto servidores quanto funcionários do setor privado são obrigados a trabalhar normalmente. Caso faltem, podem acabar sendo penalizados.

No entanto, apesar de não ser feriado, empregadores e entes públicos geralmente estipulam um esquema especial de expediente no período, como explica o especialista.

Rafael Sales presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-CE "Algumas empresas, por liberalidade própria, liberam trabalhadores e não exige nenhum tipo de compensação. Outra hipótese, que é a mais comum, é haver uma compensação de jornada: a empresa libera o trabalhador e esse trabalhador vai compensar em datas futuras. Por exemplo, vai trabalhar um sábado ou umas horas a mais nos outros dias da semana, até ter a compensação total."

