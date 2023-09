Lago Guaíba transborda, invade orla de Porto Alegre e deixa cidade em estado de alerta

Com chuvas intensas no sul do Brasil, diversos pontos da cidade de Porto Alegre ficaram inundados com água do Lago Guaíba na manhã desta quarta-feira (27). Conforme o g1, a água vazou por comportas previamente fechadas pela prefeitura a fim de evitar o alagamento na cidade.

Para isso, os funcionários colocaram sacos de areia para reduzir o fluxo de água. No entanto, o nível da água ficou mais de 17 centímetros acima da cotação de inundação, atingindo 3,17 metros às 11h30.

A Defesa Civil detalhou que a água também atingiu a calçada em regiões turísticas, como o Cais Mauá. Por conta dos riscos, o órgão ainda emitiu um alerta aproximadamente às 7h da manhã, sendo válido por 24 horas.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou pelo menos 10 pontos de bloqueio total por acúmulo de água em Porto Alegre.