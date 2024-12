Vidas interrompidas: veja as histórias das vítimas do desabamento da ponte sobre o rio Tocantins

Horas antes do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins, a motorista Andreia encontrou-se com o marido pela última vez. O vereador Alisson e sua esposa Elisangela, recém-casados oficialmente, reuniram-se com os amigos, sem imaginar que aquele seria o último encontro.

Essas são apenas duas das histórias interrompidas pela trágica queda da ponte no dia 22 de dezembro deste ano. O desabamento deixou 17 pessoas desaparecidas, das quais 11 morreram.

Até a publicação desta matéria, oito ainda não foram encontradas. Abaixo, veja o que se sabe das vítimas localizadas, segundo o G1.

Lorena

Foto: Divulgação

Identificação: Lorena Ribeiro Rodrigues, 25 anos;

Naturalidade: Estreito (MA);

Residência: Aguiarnópolis (TO);

Meio de transporte: Motocicleta;

Data do óbito: 22 de dezembro;

Família: Casada e mãe de dois filhos (7 e 9 anos);

Por que passava pela ponte: viaja para sua cidade natal no momento do acidente.

Lorrany

Foto: Arquivo Pessoal

Identificação: Lorranny Sidrone de Jesus, 11 anos;

Naturalidade: Pará;

Meio de transporte: Caminhão com carga de MDF;

Data do óbito: 24 de dezembro;

Por que passava pela ponte: viajava com os avós paternos, Anízio Padilha Soares (43 anos) e Silvana dos Santos Rocha (53 anos), com destino a São Paulo (SP).

Anízio

Foto: Arquivo Pessoal

Identificação: Anízio Padilha Soares, 43 anos;

Profissão: Motorista;

Viagem: Transportava uma carga de portas de MDF de Dom Eliseu (PA) para São Paulo (SP);

Data do óbito: 25 de dezembro;

Família: Casado com Silvana dos Santos Rocha e avô de Lorranny Sidrone de Jesus (citada acima).

Silvana

Foto: Arquivo Pessoal

Identificação: Silvana dos Santos Rocha, 53 anos;

Família: Esposa de Anízio Padilha Soares e avó de Lorranny Sidrone de Jesus (criança mencionada acima);

Por que passava pela ponte: acompanhava o marido e a neta em um caminhão com destino a São Paulo (SP).

Kecio

Foto: Arquivo Pessoal

Identificação: Kecio Francisco dos Santos Lopes, 42 anos;

Naturalidade: Demerval Lobão (PI);

Profissão: Motorista de caminhão;

Carga: Transportava defensivos agrícolas;

Família: Casado e pai de uma filha;

Descrição: era considerado um caminhoneiro experiente e dedicado à família.

Andreia

Foto: TV Globo/Reprodução

Identificação: Andreia Maria de Sousa, 45 anos;

Profissão: motorista de carreta;

Carga: transportava ácido sulfúrico;

Data do óbito: 25 de dezembro.

Família: esposa de José de Oliveira Fernandes.

Últimos momentos: encontrou-se com o marido, José, horas antes do acidente.

Elisangela

Foto: Arquivo pessoal

Identificação: Elisangela Santos das Chagas, 50 anos;

Data do óbito: 26 de dezembro;

Família: Esposa do vereador Alison Gomes Carneiro (PSD);

Relação: Casados há mais de 30 anos;

Meio de transporte: Caminhonete;

Observação:recentemente, oficializou a união com Alison,

Alisson

Foto: Arquivo Pessoal

Identificação: Alison Gomes Carneiro, 57 anos;

Profissão: Vereador (PSD) da cidade de Novo Repartimento (PA);

Data do óbito: 29 de dezembro;

Família: Casado com Elisangela Santos das Chagas;

Últimos momentos: Horas antes do acidente, participou de um encontro com amigos;

Meio de transporte: Caminhonete.

Rosimarina

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Identificação: Rosimarina da Silva Carvalho, 48 anos;

Residência: Aguiarnópolis (TO);

Local de trabalho: Estreito (MA);

Rotina: Atravessava a ponte quase diariamente para ir ao trabalho;

Data do óbito: 26 de dezembro;

Localização do corpo: Aproximadamente 16 km do local do desabamento, fora da área de mergulho.

Ainda estão desaparecidos

Beroaldo dos Santos, 51 anos; Alessandra do Socorro Ribeiro, 50 anos; Salmon Alves Santos, 65 anos; Felipe Giuvannucci Ribeiro, 10 anos; Cássia de Sousa Tavares, 34 anos; Cecília Tavares Rodrigues, 3 anos; Marçon Gley Ferreira, de 42 anos; Gessimar Ferreira, 38 anos.

