Número de mortos em queda de ponte entre Tocantins e Maranhão sobe para 11

O trabalho do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil na busca por vítimas da queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira — que caiu dentro do Rio Tocantins — resultou no achado de dois corpos na noite de quinta-feira (26). As informações foram divulgadas pelo g1.

Segundo os bombeiros, os dois corpos estavam próximos da ponte e da região onde foi criada uma base para os mergulhadores da Marinha.

Um dos corpos já foi retirado da água, porém o outro foi localizado, mas ainda não foi possível retirar do rio por causa da correnteza. Ambos ainda não foram identificados.

Com os dois corpos encontrados nessa sexta (27), o número de mortes confirmadas chega a 11, enquanto 6 pessoas continuam desaparecidas. Das mortes confirmadas, nove já foram identificadas.

Mergulhadores da Marinha também já localizaram um caminhão, que estava carregado de ácido sulfúrico, uma moto e uma caminhonete, que estão submersos nas águas do Rio Tocantins.

Desabamento poderia ter sido evitado

Legenda: Ponte Juscelino Kubitschek desabou no domingo (22) Foto: Divulgação/Prefeitura de Estreito

Inaugurada em 1960, a ponte liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), e possuiu mais de 530 metros de extensão. A causa do desabamento ainda será investigada, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O órgão informou que o vão central da ponte cedeu e isso teria ocasionado a queda. Rachaduras na estrutura já vinham sendo denunciadas por políticos da localidade.

O Dnit realizou inspeções que apontaram riscos de estrutura na ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira. A plataforma já era considerada em estado "ruim" de conservação. Os relatórios gerenciais de manutenção rodoviária atualizados até julho de 2019 incluíam o local na categoria "amarela", indicando "nota 2" para a estrutura, sendo 1 o estado mais crítico e cinco o melhor estado, conforme o Índice de Condição de Manutenção.

Na segunda-feira (23), o Ministro dos Transportes, Renan Filho, decretou estado de emergência devido ao desabamento da ponte. Durante coletiva de imprensa, o titular da pasta informou que irá destinar mais de R$ 100 milhões para garantir a reconstrução imediata da plataforma.

Segundo Renan Filho, a nova estrutura que liga os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) será entregue em 2025.