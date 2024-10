Terceiro voo da FAB com brasileiros resgatados do Líbano chega ao Brasil

O terceiro voo destinado à operação de repatriação de brasileiros que estavam no Líbano pousou na manhã desta quinta-feira (10), na base aérea de São Paulo. Ao todo, 218 passageiros, entre eles 11 crianças de colo e cinco animais domésticos, chegaram ao Brasil.

Um dos passageiros que embarcou no Líbano precisou ficar em Lisboa. O homem de 41 anos teve uma suspeita de trombose identificada pelos médicos da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com a corporação, o passageiro que ficou recebe assistência médica, e o consulado brasileiro em Lisboa está acompanhando o caso.

Balanço

A aeronave KC-30 aterrissou na Base Aérea de São Paulo, às 8h20, chegando à marca de 674 brasileiros e familiares, além de 11 pets resgatados.

A primeira escala da operação aterrissou na manhã do último domingo (6) também em São Paulo, com cerca de 229 brasileiros e três pets. Os repatriados foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reforçou os esforços que o país fará para trazer todos os brasileiros e familiares que necessitarem.

Na terça-feira (8), uma nova escala da operação trouxe até São Paulo 227 passageiros e mais três animais domésticos.

Os voos fazem parte da operação "Raízes do Cedro", comandada pelos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, para resgatar brasileiros em meio à guerra entre Israel e o Hezbollah.

Brasileiros no Líbano

A missão para repatriar os brasileiros foi batizada de "Raízes do Cedro", em referência à bandeira do Líbano, que contém uma imagem da árvore no centro.

A FAB prevê o resgate de 500 brasileiros do Líbano por semana. Os pedidos de repatriação foram feitos por três mil brasileiros que moram no país do Oriente Médio, que tem sido alvo de sucessivos ataques de Israel.

A operação deve ser semelhante à que resgatou brasileiros da Faixa de Gaza do ano passado até o início deste ano.