Coronel cearense do Exército morre durante treinamento de salto de paraquedas em Goiás

Um coronel cearense do Exército morreu durante um treinamento de salto livre de paraquedas no município de Nerópolis, em Goiás, na última terça-feira (8). Daniel Moura Sales de Oliveira tinha 47 anos e atualmente era comandante do Batalhão de Apoio às Operações Especiais.

Em nota, o Comando de Operações Especiais (Copesp) informou que o coronel Moura caiu no solo e teve "ferimentos graves". Ele foi imediatamente socorrido no local e levado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage Siqueira (Hugol), em Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade de saúde.

Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para investigar as circunstâncias do acidente.

"Estão sendo prestados todo o apoio psicológico e religioso à família do militar. Os integrantes do Comando de Operações Especiais lamentam profundamente a inestimável perda e rogam ao Senhor dos Exércitos que conforte a todos, neste momento de pesar", informou o Copesp.

Quase 30 anos de Exército

O cearense tinha quase 30 anos de serviço no Exército, segundo o Copesp. Ele era um paraquedista experiente com elevado número de saltos realizados.

"Militar com vasta vivência operacional, com quase 30 anos de serviço, possuidor dos cursos de Comandos e Forças Especiais do Exército Brasileiro, paraquedista experiente com números saltos, participou de vários adestramentos na área de salto livre operacional, o que ratifica seu elevado grau de preparo", pontuou o Comando.

A Associação de Oficiais da Reserva do Exército (Aore) de Goiânia publicou uma nota de pesar sobre o falecimento do coronel Moura.

"Cel Daniel MOURA Sales de Oliveira sempre foi um grande amigo da AORE GOIÂNIA, pronto para ajudar. Oficial querido por todos e muito respeitado por seus comandados. Dentre as várias atividades, que esteve conosco, destacamos a organização da 1.ª Operação Major Apollo Rezk, cujo sucesso garantiu a perpetuação desta Operação, assim como ajudou a consolidar a AORE GOIÂNIA, em seus momentos iniciais", publicou a Associação.

Nas redes sociais, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar de Goiás também expressou luto pela morte do cearense: "É com profundo pesar que lamentamos o falecimento do Coronel Daniel Moura Sales de Oliveira, Comandante do Batalhão de Apoio às Operações Especiais".