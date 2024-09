Suspeita de golpe 'boa noite, Cinderela' é presa aproveitando praia no Rio de Janeiro

Larissa Medeiros da Silva, de 24 anos, foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de aplicar o golpe conhecido como "boa noite, Cinderela", enquanto aproveitava a Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (12). As informações são do portal g1.

A Polícia informou que havia um mandado de prisão preventivo contra Larissa por roubo qualificado e que a suspeita comanda uma quadrilha especializada no golpe.

O caso investigado aconteceu na madrugada do dia 11 de maio, quando Larissa e uma comparsa, identificada como Pamela Hadija Ramos, abordaram um homem em um bar em Ipanema. As duas convenceram a vítima a ir para a casa dele, em Copacabana.

Ao ir ao banheiro, já no apartamento, o homem deixou uma bebida desprotegida e ficou desacordado após ingerir o líquido. Horas depois, ao acordar, viu a casa revirada.

Foram furtados celulares, notebooks, fones de ouvido, relógio, cartões de banco e dinheiro. A soma do prejuízo chega a quase R$ 40 mil. De acordo com os policiais, as golpistas levaram os materiais numa mochila. No elevador, Pamela chegou a fazer uma selfie.

Vida de luxo

Larissa Medeiros mantinha uma rotina luxuosa a qual compartilhava nas redes sociais. A mulher já foi identificada em, pelo menos, outros dois roubos com o mesmo procedimentos. Os casos aconteceram na Vila Isabel e em Copacabana, sendo o último envolvendo dois turistas da Arábia Saudita.

A suspeita também já havia sido presa em flagrante outras duas vezes, devido ao uso de documento falso e também por furto qualificado, crime pelo qual foi condenada a três anos e quatro meses de reclusão. Já Pamela Hadija está foragida.