Suspeita de envenenar companheiro com brigadeirão bateu carro da vítima 2 dias antes do crime

A Polícia do Rio de Janeiro descobriu que Júlia Andrade Cathermol Pimenta, suspeita de matar o companheiro envenenado em seu apartamento, no Engenho Novo, no Rio de Janeiro, bateu o carro do namorado no dia 18 de maio, em uma pilastra da garagem do prédio. No dia 20, o corpo do empresário Luiz Marcelo Ormond foi encontrado em alto grau de decomposição.

Procurada pela polícia como principal suspeita do caso, Júlia é investigada por matar o namorado envenenado para se apossar dos seus bens. O veículo foi encontrado no dia 24 de maio, em Cabo Frio, em posse de Victor Ernesto de Sousa Chaffin, preso por receptação.

Em depoimento à polícia, Ernesto declarou que foi à casa da amiga de Júlia, Suyane Breschak, no último dia 22. Ele afirmou ter visto "dois documentos relativos à venda do veículo" de Luiz Marcelo. O primeiro papel era assinado por Júlia, no qual ela dizia ter recebido R$ 75 mil da amiga pelo carro, e outro, "supostamente escrito à mão pelo marido de Júlia dando o carro de presente para a mesma".

A investigação aponta como falso o comprovante de venda do carro. Agentes apuram se esse documento seria um álibi para justificar a quantia em dinheiro que estaria em um cofre no apartamento da vítima.

Um funcionário que trabalha há 28 anos no prédio, contou a polícia que nunca havia visto outras pessoas dirigirem aquele veículo além do dono. Ele ressaltou que o empresário tinha ciúmes do automóvel e que Júlia estava "nervosa" no dia que bateu o carro.