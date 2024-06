Defensoria Pública pede indenização de R$ 50 milhões a Cobasi por afogamento de animais no RS

A Defensoria Pública do Estado (DPE) do Rio Grande do Sul solicitou à Justiça, nesta sexta-feira (31), que a empresa Cobasi pague uma indenização de R$ 50 milhões por conta da morte de, ao menos, 38 animais em uma loja no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Dentro da unidade havia aves, peixes e roedores. Na ação, a Defensoria diz que o valor da multa seria destinado a entidades de proteção ambiental. As informações são do g1.

Segundo a empresa, os funcionários da loja precisaram deixar a loja de forma emergencial após orientação das autoridades locais. Com isso, os animais foram deixados no local de modo seguro, de acordo com a Cobasi, mas o estágio da enchente impediu o trabalho de resgate.

A empresa também avaliou que não era "possível o acesso seguro" à loja e afirmou que a notícia das mortes foi uma "tragédia sem precedentes".

Veja também País Cobasi deixou animais no subsolo enquanto guardou computadores na parte superior, diz delegada País Loja onde animais morreram no RS foi alertada sobre risco de 'alagamento severo', diz shopping

A ação pede, além da indenização, que a loja seja proibida de vender animais e solicitou ainda que não sejam usadas gaiolas fixadas em locais que possam ter risco de inundação. O pedido foi assinado pelo dirigente do Núcleo de Defesa Ambiental da DPE, João Otávio Carmona Paz.

"A comunidade porto-alegrense, gaúcha e brasileira foi exposta a imagens terríveis de cadáveres boiando em um shopping center, imagens que remetiam diretamente ao cruel abandono por parte de seus tutores. Além disso, a pessoa jurídica atingiu gravemente a saúde pública. A decomposição dos cadáveres expôs e ainda está expondo pessoas a diversas doenças", diz o documento.

Na última semana, o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul também deu parecer favorável à proibição da venda de animais na loja. O promotor de Justiça plantonista Luís Fernando Copetti Leite solicitou que a venda de animais fosse proibida "sob pena de multa diária a ser fixada".

Entenda o caso

O Praia de Belas Shopping alega que a Cobasi, cuja loja está localizada no subsolo do empreendimento em Porto Alegre, foi alertada sobre o "risco de alagamento severo". O shopping afirmou ainda que "ofereceu toda a assistência necessária para o acesso ao local".

Já a companhia informou que o local ficou inacessível e totalmente alagado após as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, com os animais já presentes na unidade antes da tragédia. Segundo a empresa, os funcionários saíram da loja de forma emergencial, conforme orientações das autoridades devido ao início das enchentes na capital. A Cobasi afirmou ainda que "foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para sobreviver até o retorno dos colaboradores".

Em 17 de maio, em uma nota oficial, a empresa expressou pesar pelo ocorrido e justificou que "apesar das tentativas constantes nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido ao nível da água".

Em uma operação que envolveu o Ibama, policiais civis e agentes de outros órgãos, na manhã do dia 23 de maio, 38 corpos de bichos foram resgatados da loja, incluindo peixes, aves e roedores. Esse número pode ser maior, já que as buscas foram comprometidas por conta da escuridão e do tamanho do local.