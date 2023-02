Sargento do Exército é flagrado filmando partes íntimas de mulheres no DF; veja vídeo

Um terceiro sargento do Exército é suspeito de importunar sexualmente mulheres em um supermercado, no sábado (25), em Brazlândia, Distrito Federal. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o homem filmando as partes íntimas de duas clientes.

VEJA MOMENTO:

Nas imagens, é possível observar o momento em que o militar se aproxima da primeira vítima, que veste uma saia, e aponta a câmera do celular para a parte debaixo da roupa dela. Em outro trecho, ele foi registrado supostamente gravando outra mulher, que também usava saia. Ela percebeu a abordagem e acionou a Polícia Militar.

A corporação atendeu à solicitação e encaminhou o suspeito para a 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia. Aos investigadores, ele confessou o crime e declarou que os vídeos estavam salvos no celular dele. As informações são do portal g1.

O militar foi ouvido e liberado, após assinar um termo se comprometendo a comparecer à Justiça quando solicitado. Ele deve responder por importunação sexual.

A PM também confirmou que o homem que aparece nas filmagens é terceiro sargento do Exército, lotado no Regimento de Cavalaria de Guarda, mas não divulgou a identidade dele. Até a publicação deste material, a instituição não tinha se pronunciado sobre o caso.