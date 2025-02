Repórter esportivo Igor Melo é baleado após ser confundido com assaltante no Rio de Janeiro

O influenciador e estudante de publicidade Igor Melo de Carvalho, de 32 anos, foi baleado por um policial militar da reserva após sair do trabalho, na madrugada de segunda-feira (24), Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso foi registrado no bairro da Penha, logo após o homem solicitar uma moto por aplicativo para deixar o local onde trabalha como garçom aos fins de semana.

Segundo informações da Polícia Militar, o autor dos disparos foi o policial da reserva Carlos Alberto de Jesus, que teria agido após a esposa supostamente reconhecer um dos responsáveis pelo roubo do celular dela.

Veja também País Adestrador diz que cadela fugiu, mas corpo do animal é encontrado pela polícia enterrado em quintal País Suspeito de furtar celulares em bloco de pré-carnaval em SP é preso por policiais fantasiados de padre e Chapolin

Entretanto, familiares do estudante apontam que ele foi acusado de um assalto que não cometeu. "Igor é trabalhador, sonhador. Ele quer ser jornalista esportivo, porque ama o Botafogo", apontou Marina Moura, esposa de Igor, em entrevista ao portal g1 do Rio de Janeiro.

Ainda conforme relato dos parentes, Igor faria o trajeto da Rua Belizário Pena, na Penha, onde a casa de samba onde trabalha fica, até o bairro do Turiaçu, local onde mora. No caminho, percebeu que a motocicleta estava sendo seguida e, então, ouviu os disparos, caindo logo depois e percebendo que estava ferido.

Igor chegou a ligar para colegas de trabalho, que o ajudaram a chegar ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Familiares ainda denunciam que uma mulher chegou a comparecer na unidade de saúde para reconhecer o influenciador como o suposto assaltante.

Baleado e em atendimento, Igor foi preso e segue sob custódia da polícia no hospital. A Comissão Popular de Direitos Humanos esteve na 22ª DP (Penha) solicitando esclarecimentos sobre o caso.

Igor Melo de Carvalho é aluno do curso de publicidade e propaganda na Faculdade Celso Lisboa. Ele é casado, tem um filho de 2 anos e mora em Turiaçu, na Zona Norte do Rio. Nas redes sociais, ficou conhecido por produzir conteúdo no perfil 'Canal do Igor Melo - Informe Botafogo'.

Um boletim do Hospital Getúlio Vargas apontou que estado de saúde de Igor é considerado grave, mas estável.

Família busca esclarecimentos

Em entrevista ao g1, a esposa de Igor, Marina Moura, explicou que ele nunca se envolveu em nada errado. "Quando ele acordou, ele perguntou do nosso filho e disse que não tinha culpa de nada. Eu não sabia do que estava acontecendo e eu disse a ele que ele não tem culpa de nada. Eu conheço o meu esposo. Está acontecendo uma injustiça e um racismo", disse ela.

Familiares de Igor contam que ele foi atingido pelas costas e precisou passar por uma cirurgia. No relato, dizem que ele perdeu o rim e está com o estômago e intestino bastante afetados.

Segundo uma prima de Igor, a mulher que supostamente o teria reconhecido retornou ao hospital e afirmou que ele não era um dos assaltantes.

Policial alega ter visto arma

Em depoimento, o policial da reserva Carlos Alberto alegou ter visto uma arma na mão de Igor e, além disso, teria ouvido de outros motoristas na região que o homem, junto do motociclista, estaria praticando um arrastão.

A hipótese de Carlos Alberto se enfraqueceu após imagens das câmeras de segurança na via mostrarem o exato momento em que Igor subiu na garupa da moto ao sair do trabalho. Até o momento, a Polícia Civil não informou por qual motivo ele está internado sob custódia.