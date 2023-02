Prédio da OAB no Rio de Janeiro é esvaziado após suspeita de bomba

O prédio da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro (OAB-RJ), no Centro do Rio, foi esvaziado no fim da manhã desta quarta-feira (15) devido a uma ameaça de bomba. As informações são do g1.

O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, informou ter solicitado a imediata evacuação do prédio e acionou o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil.

"Todos os locais têm câmeras de segurança e as imagens foram cedidas à polícia. Não sabemos o motivo disso”, disse Bandeira. Uma carta informando sobre a presença do artefato foi deixada no banheiro do 7º andar.

No mesmo piso estava ocorrendo uma reunião sobre procedimentos disciplinares impostos a advogados, com mais de 60 pessoas. Já no 4° andar, acontecia uma solenidade para a entrega de carteira de novos advogados, com a presença de mais de 150 pessoas.

“Nós estávamos fazendo a entrega de carteiras quando a equipe encontrou cartas no banheiro, no elevador, com ameaças ao prédio da ordem, dizendo que iam explodir o prédio da Ordem dos Advogados”, contou a advogada Carolina Miraglia.