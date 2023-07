Possível furto de fontes de Césio-137 de mineradora é investigado em Minas Gerais

O possível furto de duas fontes de Césio-137 é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), após o material radioativo desaparecer de uma mineradora na cidade mineira de Nazareno. Os equipamentos sumiram no dia 29 de junho, de acordo com a empresa AMG.

Em nota ao portal g1, a mineradora disse que "lamenta profundamente qualquer preocupação que possa causar às comunidades vizinhas. Como a segurança e o bem-estar de todos os esforços possíveis para resolver a situação o mais breve possível".

Conforme a CNEN, as fontes sumidas são "duplamente encapsuladas com aço inoxidável e blindadas externamente em aço inox, resistente ao impacto". Elas possuem atividade individual de 5 milicurie (mCi) e são classificadas como de baixo risco.

Técnicos do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) foram à mineradora no último dia 30 de junho para colher as primeiras informações. Segundo o CNEN, a Diretoria de Radioproteção e Segurança (DRS/CNEN) envia nesta quarta-feira (5) "uma equipe de licenciamento para apurar as circunstâncias do evento".

O que são as fontes?

As fontes de Césio-137 desaparecidas possuem atividade cerca de 300 mil vezes menor do que a do acidente em Goiânia em 1987, quando o manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado causou um dos maiores acidente radiológicos do mundo.

"Além disso, essas fontes são confeccionadas em material cerâmico, ou seja, mesmo que fossem violadas em seus invólucros duplos de aço inox não seriam espalháveis como foi a fonte do acidente de 1987", explica o Centro,

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) classifica essas fontes como "não perigosas": "Por isso, não são esperados efeitos severos à saúde pelo contato com as mesmas. No entanto, é importante continuar as buscas para recuperá-las de tal forma a prevenir exposições desnecessárias".