Anvisa proíbe fabricação e comercialização de sal da marca Carrefour

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (5), a proibição da venda, distribuição, fabricação e utilização do sal da marca Carrefour.

Em decisão foi publicada no Diário Oficial da União, o órgão informou que o lote de número 22992 do produto obteve um resultado insatisfatório para o teor de iodo, abaixo do limite estabelecido. Ainda conforme o documento, a Anvisa pede o recolhimento do lote por conta do descumprimento da empresa.

O iodo é comumente utilizado no sal para evitar distúrbios por deficiência do micronutriente, anomalias congênitas e bócio (hipertrofia da glândula tireoide). A falta do componente pode causar doenças como o bócio, levando ao aumento no volume da glândula tireoide.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Carrefour solicitando posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.