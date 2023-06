Anvisa suspende venda e uso de leites Natville; veja como identificar produtos afetados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso de alguns produtos lácteos da marca Natville, administrada pela empresa Laticínios Santa Maria Ltda. A medida foi publica no Diário Oficial da União da última sexta-feira (16).

Segundo o órgão de fiscalização, uma inspeção realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) constatou que os alimentos "foram produzidos sem as devidas condições de higiene e sem a realização de controles que garantam sua qualidade e segurança".

A suspensão vale para os seguintes produtos:

Leite UHT integral;

Leite UHT desnatado (embalagem de 1 litro);

Soro de leite em pó parcialmente desmineralizado 40% (embalagem de 25 kg);

Somente os lotes produzidos entre janeiro e maio deste ano são atingidos pela medida.

Legenda: Insumos foram fabricados sem a realização de controles que garantam a qualidade e a segurança, conforme a autoridade Foto: Reprodução/divulgação

Ainda conforme a inspeção do Ministério, os produtos em questão foram produzidos pela empresa Laticínios Santa Maria Ltda. sem a devida autorização da Pasta. Nos rótulos desses há a informação errada de que eles teriam sido fabricados por uma filial do empreendimento.

Segundo a Anvisa, a Laticínios Santa Maria Ltda. já iniciou o procedimento de recolhimento voluntário dos insumos. Procurada pelo G1, a empresa não se manifestou sobre a decisão.

Como reconhecer os produtos suspensos?

Existem alguns pontos que possibilitam o consumidor identificar se o produto pertence aos lotes suspensos. Segundo a agência de fiscalização, basta verificar algumas informações: marca no rótulo, que deve ser "Natville"; data de fabricação (estão suspensos os feitos entre janeiro e maio de 2023); dados de fabricação, que devem estar descrito da seguinte forma:

Leite UHT integral, 1 litro, marca Natville, e Leite UHT desnatado, 1 litro, marca Natville: nos rótulos dos produtos, consta a informação de produção pelo SIF 549 (Unidade de Beneficiamento do Leite e Derivados Laticínios Santa Maria Ltda. – CNPJ: 04.439.268/0003-47) e pelo SIF 2669 (CNPJ: 04.439.268/0001-85);

Soro de Leite em pó parcialmente desmineralizado 40%, 25 kg, marca Natville: no rótulo dos produtos, consta a informação de produção pelo SIF 549 (Unidade de Beneficiamento do Leite e Derivados Laticínios Santa Maria Ltda. – CNPJ: 04.439.268/0003-47).

O recolhimento é de responsabilidade da empresa produtora do alimento.

A Anvisa indica que caso o consumidor possua algum produto do lote informado, entre em contato com a empresa, através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) disponível no rótulo.