Agente da PRF é preso após matar estudante de enfermagem durante abordagem no Rio de Janeiro

Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi preso após uma abordagem terminar com a morte de uma mulher na Rodovia Washington Luiz, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (17). As informações são da TV Globo.

Conforme a emissora, o agente de segurança atirou após o carro não ter obedecido uma ordem de parada. Porém, quando o motorista saiu do veículo, disse que a mulher, a passageira do carro, havia sido atingida.

A vítima, identificada por Anne Caroline Nascimento Silva, 23, foi baleada em um local próximo ao acesso à Linha Vermelha.

Anne foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, mas não resistiu e faleceu. Ela era estudante de enfermagem. Conforme familiares, ainda estava trabalhando com venda celulares.

Atendimento policial por manobras perigosas

Segundo informações da TV Globo, os policiais foram realizar o atendimento na Rodovia Washington Luiz após receber informação de um carro fazendo manobras bruscas em alta velocidade.

Quando foram fazer a abordagem, o motorista teria jogado o veículo em cima da viatura.

O agente responsável pelo disparo foi levado à sede da Polícia Federal, onde aguarda audiência de custódia neste domingo (18).

Abertura de inquérito contra agente

Em nota, a Polícia Federal informou que "foi instaurado inquérito policial em decorrência do auto de prisão em flagrante para apuração dos fatos".

Ainda em comunicado, a força de segurança declarou que a corregedoria da Polícia Rodoviária Federal foi acionada, e que o policial foi preventivamente afastado de atividades operacionais.