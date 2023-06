Marinha diz ter ‘esperança’ de encontrar os três desaparecidos em naufrágio de SC

A Marinha do Brasil afirmou ter "esperança" quanto ao resgate de três tripulantes que estavam no barco pesqueiro que naufragou no litoral de Santa Catarina. As buscas se concentram no terrritório onde outras cinco vítimas foram encontradas na noite de sábado (17). As informações são do g1.

A embarcação "BP Safadi Seif" levava oito pessoas. Segundo a Marinha do Brasil, a última comunicação foi feita cerca de 40 quilômetros da costa da cidade de Garopaba, na noite de sexta-feira (16).

Domingos Pereira do Rosário, Zoel Teixeira Barros, Djalma dos Santos Silva, Mário Gomes Soares e Luiz Carlos Messias da Silva (foto abaixo) foram encontrados resgatados a cerca de 160 km da costa catarinense.

Legenda: Tripulantes resgatados no sábado (17) Foto: Juan Todescatt/ NSC TV

Itens de segurança

Em coletiva de imprensa realizada neste domingo (18), o comandante do 5º Distrito Naval, Silvio Luís dos Santos declarou "Temos esperança de encontrá-los vivos".

Segundo a Marinha do Brasil, eles tinham itens de segurança, como balsa e coletes salva-vidas. As buscas pelos demais tripulantes seguem, por meio aéreo, com foco naquela região.