Filha do vocalista do Raça Negra processa o pai por danos morais e pede R$ 40 mil

Renata Francine Rodrigues de Almeida, 34, filha do cantor Luiz Carlos da Silva — vocalista do grupo Raça Negra — está pedindo R$ 40 mil em um processo contra o pai por danos morais. A ação corre no Tribunal de Justiça de São Paulo desde agosto de 2022. As informações são do G1.

Conforme o portal de notícias da TV Globo, Renata Francine é fruto de um relacionamento que a mãe dela teve com Luiz Carlos por dois anos, mas que o cantor não assumiu a paternidade quando ela nasceu.

O cantor registrou a filha apenas em 2005, quando Renata Francine tinha 16 anos. No processo consta que o registro ocorreu após "batalha judicial" e "muitas recusas em fazer o exame de DNA". Porém, ela não teria recebido assistência financeira e nem afetiva desde que foi registrada.

Filha pediu ajuda para neta de cantor

Conforme documento obtido pelo G1, Renata alega que tem uma filha com paralisia cerebral e diz que tentou pedir ajuda financeira novamente. Mas Luiz Carlos não teria retornado ao pedido e apenas fornecido uma cadeira de rodas à neta.

Segundo o Tribunal de Justiça, o processo ainda está em aberto e a última movimentação aconteceu em junho deste ano. Luiz Carlos tem prazo para apresentar defesa.

A reportagem tentou contato com a assessoria do cantor, mas não houve retorno até a publicação da matéria.