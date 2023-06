Caso Thiago: não há sinais de violência em corpo de bebê desaparecido em Londrina, diz polícia

Sinais de agressão não foram encontrados no corpo do bebê Thiago Rocha, de dois anos, encontrado no Ribeirão Três Bocas. A cosntatação é de perícia preliminar do Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

Conforme a Polícia Civil, a mãe e o namorado estavam com Thiago no Parque Daisaku Ikeda, que está desativado desde 2016. A entrada no local é proibida. As informações são do g1.

O casal afirmou, em depoimento, que se organizava para ir embora e deixou o menino no carro. Já no trajeto para casa, a cerca de 2 km do parque, a mãe notou que o filho não estava no veículo. Ao retornarem ao local, não encontraram Thiago.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma mulher que passava pelo local. As bucas se iniciaram no mesmo dia e duraram uma semana. Thiago foi encontrado a cerca de 9km do parque.

Segundo o chefe-adjunto do IML, Maurício Nakao, o exame preliminar indicou que o menino não teria sido violentado.

"Essa perícia, que é inicial, identificou a ausência de sinais de violência. Agora, faremos exames complementares em Curitiba que vão confirmar a causa da morte. Nessa análise, verificamos, por exemplo, se há algum vestígio no pulmão que pode sugerir que o bebê tenha se afogado"

Nakao também revelou que o corpo de Thiago não apresentava nenhum tipo de fratura.

Investigação

João Reis, delegado de Homicídios de Londrina e responsável pelo caso, espera que o laudo de necropsia do IML deva ser divulgado em até 10 dias.

O delegado também informou que nenhuma possibilidade sobre o que aconteceu será descartada.

"Todas as possibilidades são analisadas, não descartamos nenhuma. Ela pode ter sido jogada ou pode ter acontecido um descuido, que consideramos como a principal linha de investigação. Pelo parque ser um lugar escuro, a criança pode ter caído no rio", detalhou.

Fernando de Souza, advogado que representa a mãe do bebê e o namorado, informou que não há nada que possa incriminar o casal.

"Não tem indícios de que eles tenham cometido um crime. Os dois estão sendo ameaçados pela internet, recebendo mensagens de que serão agredidos. O que aconteceu ali pode ter sido um acidente. Vamos aguardar novas informações que o inquérito pode trazer".