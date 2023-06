Caso Thiago: corpo de criança desaparecida em Londrina é encontrado em rio

O corpo do bebê Thiago Rocha, de dois anos, desaparecido desde o último sábado (10), foi encontrado no começo da tarde desta sexta-feira (16), a cerca de 9 quilômetros do Parque Daisaku Ikeda, na zona rural de Londrina. O Corpo de Bombeiros confirmou a informação, segundo divulgou o portal g1.

Equipes do Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram para o local ainda no início da tarde, quando o corpo foi encontrado.

A tenente Luana da Silva Pereira, que esteve no parque durante as buscas, disse que a criança foi identificada como sendo Thiago por conta das roupas encontradas. O menino vestia uma camiseta verde e uma calça preta, mesmas peças de roupa informadas pela mãe dele inicialmente.

Após o encerramento das buscas no local, o corpo foi encaminhando para o Instituto Médico Legal de Londrina.

Criança desaparecida

Thiago havia sido visto pela última vez no Parque Daisaku Ikeda, na Usina Três Bocas, na zona rural de Londrina. Em depoimento à polícia, a mãe da criança revelou que estava com o filho na companhia do namorado dela.

No relato, o casal pontuou que organizou os pertences e colocou o bebê no carro, mas perceberam que o menino não estava no veículo quando estavam no trajeto para casa.

De volta ao local, Thiago não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma mulher que transitava na região e percebeu o desespero da mãe da criança.

Após isso, uma força-tarefa começou entre Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Militar desde a noite de sábado (10). Equipes realizaram as buscas com auxílio de um drone, cães farejadores e equipes de mergulho.

Segundo a polícia, as linhas de investigação trabalhavam com a hipótese de negligência da mãe da criança, mas nenhuma questão de homicídio doloso foi levantada pelas autoridades.