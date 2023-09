Piloto que sobreviveu a queda de avião na Amazônia morre um ano depois em acidente aéreo

O piloto paranaense Otávio Augusto Munhoz da Silva, de 38 anos, morreu após o avião que pilotava cair na região do município de Mucajaí, no Sul de Roraima, segundo informação confirmada nesse domingo (3) pela Polícia Civil e publicada pelo g1.

Este é o segundo acidente aéreo do qual Otávio foi vítima. No primeiro, em setembro de 2022, o piloto havia ficado 13 dias desaparecido na floresta amazônica.

O avião de Munhoz caiu no último dia 28 de agosto, numa região de mata, na vila Samaúma. O relato é da irmã dele, que contou o ocorrido em boletim de ocorrência registrado em 1° de setembro. Ele era considerado desaparecido.

Piloto particular

Otávio era piloto particular e fazia táxi aéreo na região de Boa Vista, capital de Roraima. A região de Samaúma é uma rota conhecida por ser usada por garimpeiros ilegais que acessam a Terra Yanomami.

O corpo do piloto foi removido ao Instituto de Medicina Legal (IML) e liberado no último sábado (2) aos familiares para o translado a Londrina, no Paraná. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.