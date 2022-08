Pastor é preso suspeito de estuprar as quatro filhas e engravidar uma delas no Rio Grande do Sul

Um pastor evangélico, de 40 anos, foi preso, nessa quarta-feira (24), suspeito de estuprar quatro das cinco filhas dele em Portão, Rio Grande do Sul. O nome do indivíduo não foi divulgado pela Polícia para preservar a identidade das adolescentes — com idades entre 12 anos e 17 anos. Ele confessou ter abusado da mais velha delas, que engravidou.

Segundo delegado responsável pela investigação, Marcos Mesquita, o suspeito disse que a relação sexual com a garota de 17 anos foi consentida. As informações são do portal g1.

"[Ele alegou] que ela queria manter relações com ele e diz ter certeza de que é pai do filho dela que, segundo ele, é seu 'filho e neto'", detalhou o titular da Polícia Civil.

A corporação ainda solicitou à Justiça a prisão da mãe das garotas, que tinha conhecimento dos crimes, mas não denunciou o companheiro.

"A mãe sabia dos estupros e se omitiu no dever de proteção a sua prole após ficar constatado, através dos depoimentos das vítimas, que o suspeito abusava sexualmente das próprias filhas, todas menores de idade", detalhou o delegado.

Em depoimento, a mulher admitiu saber dos estupros, tendo, inclusive, presenciado quando uma das filhas de 12 anos foi abusada há cerca de três meses. No entanto, a Justiça negou a prisão e decidiu pelo afastamento da mãe das filhas.

As vítimas, inclusive o filho de 11 meses da adolescente de 17 anos, supostamente fruto do abuso do pai, receberam acolhimento institucional. Elas devem receber atendimento médico e psicológico. As adolescentes foram submetidas a exame de corpo de delito, mas os laudos ainda não foram recebidos pela Polícia.

Conforme o portal Uol, além das quatro garotas, o pastor e a esposa ainda são pais de uma quinta filha, de 19 anos. Ela continua em casa com a mãe.

Suspeito tem passagem por outros abusos

O homem possui histórico policial por ter supostamente abusado de uma mulher em 2007, na cidade de Estrela, no Vale do Taquari.

Antes disso, em 2002, ele foi indicado como suposto autor de um estupro contra uma adolescente na cidade Humaitá.

