Tutor de cachorro que pegou monkeypox relata sintomas e tratamento do animal

O tutor do cachorro infectado com monkeypox — antes chamada de varíola dos macacos — detalhou, nesta quinta-feira (25), que o cão apresentou feridas piores que as desenvolvidas por ele mesmo, também infectado com a doença. O filhote de 5 meses, residente de Juiz de Fora, Minas Gerais, é o primeiro caso confirmado do Brasil de transmissão do vírus entre humano e animal.

Segundo o jovem, que não quis se identificar, o Shih-Tzu apresentou apenas lesões na pele. Ele está sendo monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde e por uma veterinária especializada em dermatologia.

"Além das feridas, ele não apresentou nenhum outro sintoma. Alimentação normal, fazendo as necessidades normal também. No caso dele as feridas foram bem piores do que as minhas porque eu sei que não pode coçar, mas o animal não", contou o tutor ao portal g1.

Infecção após viagem a São Paulo

O homem relatou à publicação que viajou à São Paulo, em 20 de julho deste ano, para um trabalho e 10 dias após surgiram os primeiros sintomas. Atualmente, as feridas dele já cicatrizaram e ele pode sair do período recomendado de isolamento.

Momento após o tutor ser infectado, o cachorro começou a manifestar sintomas de monkeypox.

"Eu já estava no processo de cicatrização e fui dar um banho nele. Poucos dias depois, vi o corpo dele cheio de bolinhas, como se fossem espinhas. Algumas vezes eu estava na sala e ele me lambia, mas não sabia que podia transmitir", confessou.

Inicialmente, o jovem não procurou atendimento veterinário para o filhote, por não ter encontrado informações sobre a possibilidade de transmissão entre humanos e animais. Mas ao tomar conhecimento do primeiro caso do tipo na França, decidiu acionar a veterinária.

"Foram feitas duas coletas e as duas positivaram. A primeira foi na semana passada e a segunda no dia 23 deste mês, detalhou.

Tratamento da monkeypox no cachorro

Após o diagnóstico, foi iniciado os cuidados com a infecção no animal. Foi usado um shampoo específico e medicamento corticoide — espécie de anti-inflamatório esteroidal que reduz inflamações. Os banhos foram administrados a cada cinco dias.

O contato entre o tutor e o animal é realizado com o uso de máscara e luvas durante a lavagem, alimentação e limpeza.

Além disso, também há a atualização constante para a veterinária, através do envio de fotos. Em 5 de setembro, a especialista realizará um atendimento presencial para verificar a situação do animal.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste