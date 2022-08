Caso Ferrugem: laudo atesta que ambientalista não morreu afogado e tinha marca no pescoço

Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), Ferrugem não morreu afogado e tinha uma marca no pescoço. O documento aponta que ele morreu por asfixia mecânica, que pode ter sido causada por um aperto com as mãos ou por um mata-leão.

Em outro laudo, um perito do IC disse que não houve tranco no barco, como alegaram os quatro jovens. Diante disso, a delegada-assistente Jakelline Nunes, titular do 101º Distrito Policial, pediu a prisão temporária.

Os jovens negam qualquer agressão à vítima e mantém a versão do acidente, o qual Ferrugem teria caído do barco junto com uma garota após o tranco. A jovem, que foi salva, disse à Polícia Civil que o líder ambiental a ajudou para que não se afogasse. Depois, no entanto, afirmou que ele teria desaparecido na água.

O advogado André Nino, que representa os quatro detidos, disse que os rapazes estão no 101º DP e serão transferidos para carceragens de transição. Ele disse que pretende ter acesso ao pedido de prisão e aguarda a audiência de custódia nesta quinta-feira (25). “A nosso ver não há nada que justifique a prisão porque eles não estão atrapalhando as investigações", contou.

O caso

Formado em história, Ferrugem trabalhava fazendo passeios com jovens pela represa Bilings e coordenava uma ONG de defesa do meio ambiente, a Meninos da Billings. O desaparecimento ocorreu por volta de 19h30 do dia 1º de agosto, durante um passeio com o grupo de jovens.

A Polícia Civil iniciou a investigação do caso como desaparecimento e o corpo de Ferrugem foi encontrado no dia 6 de agosto.

Em depoimento à polícia, o grupo que o contratou disse que o ambientalista e uma das jovens caíram na represa após um tranco no barco, e que os outros três passageiros jogaram um colete salva-vidas. A jovem foi resgatada, mas o ativista desapareceu na água.