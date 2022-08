Corpo de ambientalista desaparecido é encontrado em represa em São Paulo

Foi encontrado neste sábado (6) na represa Billings, zona sul de São Paulo, o corpo do ambientalista Adolfo Souza Duarte, conhecido como Ferrugem. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (1º) quando caiu na água, segundo testemunhas.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo retirou Ferrugem a cerca de quatro metros da margem da represa e o encaminhou à Polícia Científica, onde a família reconheceu o corpo. As informações são do G1.

O homem de 41 anos coordenava uma ONG de defesa do meio ambiente e trabalhava com passeios na represa.

"O que ele fez para o Cantinho do Céu, vai ficar um vazio muito grande", desabafou o pescador Jair de Oliveira em entrevista ao G1. Ao longo dessa semana, pescadores e familiares ajudaram os bombeiros nas buscas por Adolfo.

A Polícia Civil paulista pediu exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como "morte suspeita".

Desaparecimento

Segundo a esposa de Ferrugem, Uiara Duarte, a última vez que o marido falou com ela foi às 19h41 da segunda-feira, por meio do WhatsApp. Após isso, ela ficou sem notícias e começou a se preocupar.

À TV Globo, a delegada Jakelline Barros disse que as pessoas que estavam no passeio relataram que uma jovem também caiu na represa após um tranco do barco, mas foi salva. Ela inclusive recebeu ajuda de Ferrugem, que desapareceu na água e se afogou.

O grupo que contratou o passeio levou o barco de volta às margens da represa e pediu ajuda, contando o ocorrido. Nesse momento, eles teriam sido agredidos por moradores da região.