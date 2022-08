Aluno que esfaqueou professora diz que apenas 'queria dar susto' após broncas em aula

O ex-aluno responsável por assassinar a professora Cleide Aparecida dos Santos, 60 anos, relatou para a Polícia Civil que tinha a intenção de "dar um susto" nela. O crime, motivado por raiva, aconteceu na última quarta-feira (24), em Inhumas, em Goiânia. As informações são do g1.

O suspeito de 24 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, trabalha como auxiliar de produção. Ele apontou que a professora teria perseguido ele na escola por três anos, mas que o auge aconteceu quando ela teria supostamente ignorado ele.

Na manhã do dia do crime, disse que passou pela casa da professora, a cumprimentou, mas se sentiu ofendido ao não receber um gesto de retorno.

A escola em que Cleide dava aula não teve atividade durante esta quinta-feira (25), em luto.

Entenda o caso

Conforme o major da Polícia Militar Israel Rodrigues, o suspeito foi preso algumas horas após matar a ex-professora, pois procurou atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele teria machucado o pé durante a ação.

Cleide havia dado aulas para o jovem em 2014 no colégio Castelo Branco.

Israel Rodrigues Major da Polícia Militar "O rapaz disse que guardava uma raiva muito grande por parte da professora, pois era sempre chamado a atenção porque bagunçava em aula e vendia drogas nas imediações do colégio, além de ser levado para a coordenação do colégio".

No dia do crime, a professora chegou a chamar o filho ao perceber a invasão. Ele acabou ferido no braço com a faca. Após o caso, o suspeito fugiu do local pulando o muro, segundo informações da Polícia Civil.

Apesar de o Corpo de Bombeiros ter sido acionado para socorrer a vítima, Cleide não resistiu.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) lamentou a morte de Cleide. "Neste momento de dor, o Sintego expressa suas condolências e os mais sinceros pêsames aos familiares, amigos e colegas".