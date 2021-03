Paciente com Covid-19 foge de hospital ao ver idosa ser intubada e homem morrer pela doença

Um paciente de 45 anos com Covid-19, que está internado no Hospital Universitário (HU) de Londrina, na região Norte do Paraná, fugiu da unidade de saúde, na quarta-feira (17), depois de ter visto uma idosa ser intubada e um homem morrer pela doença no local. O HU informou que ele teve uma crise de ansiedade porque temeu ser intubado também.

O Hospital Universitário explicou que o homem estava recebendo oxigênio em um ambulatório quando passou mal "por estar experienciando a superlotação que enfrentamos diariamente".

Logo após, também segundo a instituição, ele retirou a máscara de oxigênio e fugiu da unidade de saúde. Na sequência, a equipe médica saiu atrás do homem e o levou de volta para o HU.

Medo e angústia

De acordo com a nota, "ao ser indagado sobre o seu motivo de fuga, o mesmo referiu ter medo e angústia relacionados ao possível agravamento do quadro clínico e a possibilidade de ser intubado, fatos estes que motivaram sua saída do ambiente hospitalar, sem prévia autorização".

Em seguida a equipe médica avaliou o paciente e solicitou exame de imagem. Agora, o homem permanece "em rigorosa observação médica e multiprofissional, recebendo a terapia medicamentosa e oxigenioterapia necessárias", acrescentou.

Também segundo a unidade de saúde, ele recebeu atendimento psicológico e conversou com a esposa por meio de videochamada.