Veja 5 opções de oração cristã de Natal para agradecer e pedir benções

O Natal pode possuir diversos significados, desde uma data comercial a um período para admirar decorações. No entanto, para os cristãos, o 25 de dezembro e a véspera são dias destinados à celebração do nascimento de Jesus Cristo.

Na mensagem natalina deste ano, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) explica que esta época do ano é a festa da vida e da família. "Neste tempo marcado por conflito, injustiça e morte, o Natal nos inspira a reafirmar valores evangélicos fundamentais: a conversão, a paz, a justiça e a solidariedade."

Visando inspirar sua reflexão neste Natal, o Diário do Nordeste separou algumas orações cristãs para esta data, seguindo indicações do portal da Canção Nova. Confira abaixo!

Veja também País Confira 10 mensagens de Feliz Natal para compartilhar com a família e os amigos Culinária Uva-Passa no Natal: veja benefícios e como aproveitar a iguaria nas receitas Elaine Quinderé Então, é Natal: o que você fez?

Orações cristãs de Natal

Oração ao Menino Jesus

"Menino Deus,

Eis-nos aqui diante de Tua manjedoura.

Como os reis magos, apresentamos os nossos presentes.

Obrigado por ter se encarnado para nos salvar!

Pedimos pelas famílias que hoje se encontram divididas,

Pais separados e filhos mergulhados nas drogas e no pecado.

Olha para Teus filhos, ouve nossa prece.

Criança abençoada, pedimos por outras crianças,

Que também como Tu não têm onde nascer."

Peça amor ao Menino Jesus

"Menino Jesus, no Teu aniversário, refaz o

milagre da distribuição do pão do amor,

porque os homens se esquecem de que também

são capazes de realizar o que Tu ensinaste.

Príncipe da paz, devolve ao mundo a Tua paz.

Reavive, Menino, no coração dos homens,

a compaixão, o amor e a misericórdia,

para que eles cuidem das crianças do mundo.

Que sejam alimentadas, não sofram nem chorem."

Que o Menino Jesus cuide das crianças

"Menino Jesus, toma em Tuas mãos as crianças.

Livra-as da guerra, da fome, da morte antecipada,

da morte em vida e da dor que não podem

compreender nem deveriam sentir.

Cuida das mulheres grávidas e daquelas que querem engravidar.

Que os homens sejam como São José, e as mulheres como Maria.

Livra o nosso mundo do trauma do aborto, Vós que sois a Vida.

Devolve o sentido de viver àqueles que perderam a felicidade.

Menino que é, coloca no rosto das outras crianças

o sorriso, o amor e a segurança.

Na boca, coloca a comida e a Tua Palavra.

Obrigada, Menino Deus!

Oremos: 'Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nosso Salvador, dá-nos alcançar, por uma vida santa, Teu eterno convívio. Por Cristo nosso Senhor. Amém'."

Oração inicial do Natal

“Senhor Jesus, ao iniciar este caminho para o Teu Natal, pedimos que nos ajude, para que, ao celebrar Teu nascimento, cada um de nós possa se aproximar mais de Ti. Que nos renovemos em Tua Palavra, que sejamos sinceros e autênticos com nós mesmos, que o Senhor nos dê a graça de deixarmos tudo aquilo que nos separa de Ti, que tenhamos o valor de reconhecer aquilo que está mal e saibamos dar o passo para nos convertermos, para que Tu nos transformes com Tua graça.

Senhor, derrama em cada um de nós Tua graça e Teu amor, para que saibamos corresponder ao Teu amor e cheguemos a Ti com um coração sincero. Senhor, ajuda-nos a voltar a Ti. Ajuda-nos a viver aquilo que é essencial, aquilo que nos dá a verdadeira felicidade. Senhor, faz com que possamos viver um Natal cheio de Tua presença e do Teu amor.

Que assim seja.”

Oração final ao Menino Jesus

“Menino Jesus, estamos esperando por Ti, estamos nos preparando para o Teu Natal, estamos querendo que este seja também o nosso. Nesse sentido, a liturgia nos apresenta a parábola dos dois filhos, mostrando-nos qual deve ser nossa atitude e nossa relação contigo, indica-nos que não é questão de dizer ‘sim’, mas não fazer nada depois.

Tu nos mostraste que a fé não é questão de saber coisas, mas de viver e fazer o que Tu nos pedes.”

“Menino Jesus, nestes dias antes do Natal, ajuda-nos para que sejamos sinceros com nós mesmos, que saibamos ver e conversar como casais, em família, aquilo que não está bem, o que está nos dividindo, o que vai desgastando o amor, aquilo que nos leva à rotina.”

“Menino Jesus, concede-nos a graça de saber deixar o que não nos faz felizes e o que faz mal aos demais. Ajuda-nos que, em Teu Natal, nos renovemos e saibamos recomeçar, que tenhamos o valor de viver o que Tu nos pedes, que vivamos a nova vida que Tu nos trazes, e assim possamos celebrar um Natal diferente, cheio de amor e paz, de ternura e gozo como foi o Teu.

Que assim seja!”

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.