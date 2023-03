Mulher que morreu ao pular de sexto andar para escapar de incêndio era Miss Sertão Paraibano

A mulher que pulou do sexto andar de um edifício em São Paulo para escapar de um incêndio, na manhã deste sábado (25), era Miss Sertão Paraibano 2023. Mayara Ingrid Silva Nitão tinha 26 anos e não resistiu aos ferimentos devido à altura da queda.

O irmão dela também estava no apartamento e conseguiu sair, mas foi internado por ter inalado fumaça. Os dois são filhos do radialista César Nitão. As informações são do jornal O Globo.

O incêndio aconteceu na Rua do Rocio, no bairro Itaim Bibi. Mayara foi socorrida para o Hospital das Clínicas e Cesinha para o Hospital da Beneficência Portuguesa. Ele permanece internado.

Nas redes sociais, o pai lamentou a morte da filha e informou que o velório dela ocorrerá em João Pessoa. “Estamos vendo o dia e local para uma despedida”, informou César.

Familiares desembarcaram em São Paulo para realizar o traslado do corpo, além de acompanhar de perto as investigações sobre as causas do incêndio.