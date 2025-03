Mulher presa por morder pessoas em camarote é solta após audiência de custódia

A mulher detida pela Guarda Municipal após atacar uma série de pessoas com mordidas em um camarote de Carnaval — no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) — passou por audiência de custódia, nesta quarta-feira (5). As informações são do g1.

Conforme a Polícia Civil, a mulher foi presa em flagrante pelos crimes de lesão corporal, resistência e desacato. Ela passou por audiência de custódia e vai responder em liberdade.

Ela chegou a ser levada para a 6ª Delegacia Policial (Cidade Nova), na região da Marquês de Sapucaí.

Medidas cautelares

Em audiência de custódia no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, a Justiça definiu que a agressora terá que cumprir medidas cautelares.

Conforme o portal de notícias da TV Globo, a mulher não pode se aproximar e nem ter contato com as vítimas, mantendo distância de pelo menos 300 metros. Ela também deve comparecer em juízo a cada mês e não pode se ausentar da comarca da cidade de onde reside.

Até a última atualização desta reportagem não havia informações sobre a defesa da mulher.