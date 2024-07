Mulher é presa após jogar soda cáustica no órgão genital do companheiro em Goiás

A Polícia Civil de Goiás prendeu, nessa segunda-feira (15), uma mulher de 56 anos no distrito de Uruaçu, suspeita de jogar soda cáustica na região genital do companheiro, de 43 anos.

Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes do homem com quem ela tinha um relacionamento há cerca de 10 anos. O fato ocorreu no dia 25 de abril deste ano.

Após sedar a vítima com rivotril até que o homem perdesse a consciência, a investigada diluiu soda cáustica em uma vasilha e jogou na região peniana da vítima, o que causou queimaduras graves e deformidades permanentes na região.

A suspeita chegou a negar o ocorrido, mas a investigação confirmou a autoria do crime e que a intenção dela era que a vítima não pudesse mais ter relações sexuais com outras pessoas.

Em função da gravidade do caso, a polícia pediu pela prisão preventiva da mulher, assim como busca domiciliar. Após o cumprimento das medidas a suspeita confessou a autoria e como executou o crime.