Motorista de Porsche que causou acidente com morte é acusado de agressão por ex-madrasta

Fernando Sastre de Andrade Filho, empresário indiciado pelo acidente fatal que ocasionou a morte de um motorista de aplicativo no fim de março, em São Paulo, é acusado de agressão pela ex-madrasta. A mulher também afirma que foi vítima de violência física pelo pai do empresário. As informações são do colunista Ulisses Soares.

A modelo Eliziany Silva, de 48 anos, registrou dois boletins de ocorrência contra Fernando Sastre de Andrade, pai de Fernando Filho. Ela acusa o homem de violência física, tortura, sequestro, ameaças e abusos psicológicos.

Eliziany ainda afirma o ex-enteado, Fernando Filho, deu um soco em seu rosto. No entanto, o nome do empresário não foi incluído nos relatos feitos à polícia.

Entenda as denúncias

O primeiro boletim de Eliziany contra Fernando foi registrado em julho de 2023. No relato feito à polícia, ela afirma que ele a agrediu com tapas e a empurrou na cama no dia 30 de junho de 2018.

Durante as agressões, ele teria pegado um fio de carregador de celular, ameaçando enforcá-la. No depoimento, a modelo conta que fugiu para o banheiro, mas Fernando a seguiu, deu um tapa em seu rosto e tentou enforcá-la com as mãos.

Após a agressão, Elizany teria procurado atendimento médico no pronto-socorro do Hospital Adventista de São Paulo. Ela afirma que não denunciou na época porque o ex-marido dizia que controlava a polícia e conhecia membros de uma facção criminosa.

Veja também País Anac instaura processo para apurar morte do cachorro Joca em voo da Gol País Adolescente de 14 anos é dada como desaparecida após sair para comprar lanche em SP

O segundo boletim foi registrado em novembro de 2023, referente a um episódio do dia 22 de dezembro de 2021. Na denúncia, Eliziany afirma que saiu para jantar com o então marido e na volta, passou mal repentinamente e desmaiou dentro do carro.

No dia seguinte, ela acordou em um motel completamente nua e com sangramento nas partes íntimas. A modelo ainda afirma que o marido a impediu de buscar atendimento médico presencial e a obrigou a fazer somente uma consulta virtual.

O relacionamento de Eliziany e Fernando teve início em 2008. Dois anos depois, o casal foi morar juntos. Durante o relacionamento, eles firmaram união estável com comunhão parcial de bens e se separaram em 2019.

A modelo e o empresário brigam nos tribunais pela partilha de bens avaliada em R$ 30 milhões. Ela alega que ajudou o ex-marido a enriquecer no ramo imobiliário.

Acusação contra ex-enteado

Eliziany afirma que Fernando Filho também tem comportamento agressivo. Ela relata que certa vez, o ex-marido foi para cima dela com intenção de agredi-la. No entanto, a filha dele arranhou seu braço.

Após o episódio, Fernando postou a foto do braço arranhado no grupo da família e afirmou que Eliziany teria causado o ferimento. Após ver a foto, Fernando Filho teria atacado a ex-madrasta com um soco no rosto.

A modelo afirmou que não denunciou o ex-enteado porque seria como "denunciar um filho", já que ajudou a cuidar de Fernando Filho desde que ele tinha 8 anos. Procurado pelo colunista, Fernando, o ex-marido, disse que não iria se pronunciar sobre o assunto.