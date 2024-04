Adolescente de 14 anos é dada como desaparecida após sair para comprar lanche em SP

Victória Lorrany Coutinho, de 14 anos, desapareceu na noite do último domingo (21). Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente teria saído da casa da mãe, na cidade de Charqueada, no Interior de São Paulo, para comprar um lanche e não retornou mais. Ela ainda teria passado na casa de uma amiga antes de desaparecer.

A menina mora na cidade de Piracicaba com o pai e passava os fins de semana com a mãe em Charqueada, que é um município vizinho.

No caminho até a lanchonete, Victória foi abordada por um motoqueiro. O fato foi registrado por uma câmera de um estabelecimento comercial, que mostra a menina conversando por alguns minutos com um motociclista, após sair da casa da amiga. A mãe dela, Natalie Fernanda, disse que conversou com o motociclista. De acordo com ela, o homem alegou que ofereceu carona e a adolescente teria negado.

Segundo moradores, a garota teria sido abordada por um motorista de um carro prata logo em seguida. Testemunhas ainda teriam ouvido gritos como "socorro - me ajuda - me solta" e, depois, um barulho que parecia com o disparo de uma arma de fogo. Ninguém da família conseguiu mais contato com ela por telefone. A menina saiu apenas com a roupa do corpo e, por isso, ninguém acredita que ela tenha sumido por conta própria.

A Polícia Civil afirmou que as investigações sobre o desaparecimento da adolescente já foram iniciadas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que outros detalhes do caso seriam preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.