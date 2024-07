Modelo Yasmin Domminguez morre aos 19 anos

A modelo Yasmin Domminguez, que trabalhava com a agência 40 Graus Models, morreu aos 19 anos nesta sexta-feira (12). Em anúncio publicado nas redes sociais da jovem, na noite de hoje, não foi informada a causa da morte. "Com imensa dor e pesar que no dia de hoje comunicamos a precoce partida de Yasmin. Pedimos a compreensão de todos referente a família e quem desejar se despedir fique a vontade no dia de amanhã", detalhou.

O velório será realizado no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, no Rio de Janeiro, no sábado. O sepultamento ocorre no mesmo dia, às 15h.

Em entrevista à Quem, Sergio Mattos, responsável por comandar agência que descobriu Cauã Reymond, lamentou a morte.

"Não sabemos a causa da morte, porque ela morreu dormindo. Estava ontem com a família, jantaram juntos e ela foi dormir. Ela dormiu por volta de meia-noite e meia, pediu para a mãe acordá-la às 9h30 e quando foram acordar ela já estava falecida na cama". Sergio Mattos Responsável por comandar agência 40 Graus Models

"Estamos todos em choque. Uma menina que era uma promessa, linda. Todo mundo amava ela. Fez o book, estava pronta para começar a trabalhar. Já tinha agências de fora querendo ela. Foi muito triste! Uma beleza brasileira, que está super em alta lá fora, todo mundo estava pedindo ela", acrescentou o agente.