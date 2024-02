Leilão da Receita Federal tem celulares a partir de R$ 450; veja como participar

A Receita Federal realizará, em 29 de fevereiro, novo leilão formado por lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas na delegacia do órgão público no Porto de Santos (SP). Entre os itens mais baratos, há celulares que podem ser arrematados por R$ 450.

Ao todo, serão 100 lotes disponíveis, que incluem ainda veículos, eletrônicos, roupas, mochilas e outros itens. Interessados em apresentar propostas podem podem preencher o formulário online a partir das 8h do dia 21 de fevereiro até às 21h do dia 28 de fevereiro.

Veja também

As propostas devem ser feitas para os lotes fechados — ou seja, um conjunto de determinados itens. As pessoas físicas podem fazer lances para os lotes: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 61, 66, 73, 74, 80, 81, 85, 93 e 94. Já as pessoas jurídicas podem apresentar propostas de compra para todos os lotes.

QUANDO OCORRE A SESSÃO DE LANCES?

A sessão está prevista para começar às 9h do dia 29 de fevereiro, com a classificação e ordenação das propostas. A previsão é que os lances sejam liberados às 10h.

Na etapa de propostas de valor, os interessados podem sugerir um valor para arrematar o lote desejado, sem acesso ao que os demais estão propondo. No dia do leilão, as propostas serão ordenadas e os participantes podem dar lances para adquirir os produtos. Ganha quem der o maior lance e não houver mais novos interessados.

LOTES MAIS BARATOS:

O lote mais barato é o de número 73, que pode ser arrematado por valores a partir de R$ 250 e contém um patinete elétrico;

No lote 76, é possível arrematar cinco brinquedos a partir de R$ 300;

Nos lotes 3, 4 e 5, é possível arrematar smartphones a partir de R$ 450;

LOTES MAIS CAROS:

O lote mais caro é o de número 69, que pode ser adquirido por, no mínimo, R$ 550 mil. Ele conta com itens de informática, como câmeras, fones de ouvido e cabo USB.

No lote 61, é possível arrematar uma aeronave do modelo “arcus-m” a partir de R$ 450.000.

No lote 25, é possível arrematar uma série de utensílios domésticos a partir de R$ 350.000.

SAIBA COMO PARTICIPAR DE LEILÃO

Para participar do leilão apresentando um lance, o interessado precisa: