Universitário é encontrado morto na casa de amigo em DF; veja o que se sabe

O estudante da Universidade de Brasília (UnB) Lucas da Silva Resende do Monte, de 20 anos, foi encontrado morto na última terça-feira (13), na casa de um amigo em Sobradinho, no Distrito Federal. De acordo com informações do portal g1, o jovem desapareceu no sábado (10), quando foi à residência da família do colega no condomínio Alto da Boa Vista.

O corpo foi encontrado no fundo da casa após uma denúncia anônima na terça (13). A Polícia Civil do Distrito Federal está a cargo das investigações.

Até o momento, ninguém foi preso. Segundo o delegado Hudson Maldonado, da 13ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho, um suspeito está sendo investigado, mas a polícia ainda não sabe a motivação do crime.

De acordo com Maldonado, as testemunhas confirmaram que houve uso de drogas. A investigação vai apontar se isso pode ou não ter influenciado no crime.

A família de Lucas registrou uma ocorrência de desaparecimento no domingo (11).

A Polícia Civil informou que o corpo de Lucas foi encontrado com marcas de esfaqueamento no fundo do lote da casa do amigo. Conforme os indícios, o jovem não resistiu às agressões.

As investigações também apontam que o estudante estava inconsciente ou foi segurado pelo autor do crime. A faca utilizada foi encontrada ao lado do corpo.