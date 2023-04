Justiça determina suspensão do Telegram no Brasil após dados incompletos sobre neonazistas à PF

A Justiça determinou a suspensão do aplicativo Telegram no Brasil após a empresa não entregar à Polícia Federal todos os dados sobre grupos neonazistas na plataforma.

As lojas de aplicativo devem receber ofício nesta quarta-feira (26) para retirar o Telegram do ar imediatamente, segundo reportado pelo g1.

Na última quinta-feira (20), a Justiça determinou a entrega das informações sobre os extremistas em até 24 horas sob pena de suspensão e multa de R$ 100 mil por dia.

A empresa cedeu, na sexta-feira (21), dados da plataforma de mensagens sobre grupos que estariam ligados aos casos de violência em escolas pelo País.

Não foi entregue, no entanto, os números de telefones de integrantes e administradores de um grupo de mensagens. Além da suspensão, a Justiça ampliou a multa para R$ 1 milhão ao dia pela recusa em fornecer os dados.

Uso por extremistas

O Ministro da Justiça Flávio Dino determinou a investigação de células nazistas após investigações apontarem o envolvimento de grupos aos casos de violência em escolas pelo País.

Dino comentou que foram identificados grupos em São Paulo e Goiás que estariam recrutando adolescentes no Maranhão, no dia 13 de abril.

“Nós tivemos uma operação em que houve um agrupamento em que havia, inclusive, no domicílio bandeiras com suásticas. Eles estavam sediados em São Paulo e Goiás recrutando jovens no Maranhão. Recrutando jovens para a prática de violência em escolas. A denúncia veio desses jovens dizendo que estavam sendo assediados pela internet”, afirmou.

O ministro já havia afirmado que, caso a empresa não colaborasse, poderia ser suspensa.