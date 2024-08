Jovem que teve grave reação alérgica após cheirar pimenta volta para UTI

A trancista Thais Medeiros, de 26 anos, que teve uma grave reação alérgica após cheirar pimenta, passou mal e precisou ser novamente internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na madrugada deste domingo (4), em Goiânia.

A informação foi passada pelo padrasto dela, Sérgio Alves, nas redes sociais. O incidente ocorre dois após a jovem ter conseguido obter avanços significativos no tratamento e conseguir sentir o sabor de carne.

Os médicos ainda investigam a causa do problema recente.

"Ela teve uma intercorrência e tivemos que levá-la para o hospital novamente. Ela precisou ser internada, infelizmente, a gente não queria, mas minha esposa está com ela", disse Sérgio.

O padrasto irá comunicar, nas redes, qualquer alteração do quadro médico.

Relembre o caso

Legenda: Jovem de 25 anos cheirou vidro de pimenta em conserva por engano sem saber que tinha alergia ao condimento Foto: reprodução/arquivo pessoal

Em 2023, Thais viajou de Goiânia para Anápolis para visitar o namorado. Pouco depois, no dia 17 de fevereiro, ela e a família estavam reunidos para um almoço, quando surgiu um assunto sobre o preparo de pimentas.

“Ela estava com uma tosse, como se fosse uma gripe. Ela veio para casa, fez trança em duas amigas minhas. Ela começou a almoçar normalmente. E entraram no assunto de pimenta, eu não estava na cozinha na hora, mas passei pela sala e a vi passando a mão no pescoço”, relatou o então namorado, Matheus.

Sandra, mãe de Matheus, disse que todos estavam conversando sobre as pimentas quando ela pegou o vidro, cheirou, seguida da filha, o marido e Thais. “Ela não provou, só cheirou. Assim que cheirou a pimenta, já disse que estava coçando a garganta. Larguei meu prato e fui atrás dela. Não passaram 3 minutos”, disse.

Thais foi levada às pressas para a Santa Casa de Anápolis e logo transferida para Goiânia. A jovem sofreu sequelas no cérebro devido à reação alérgica severa e está em tratamento até os dias atuais.