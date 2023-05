Jovem é preso suspeito de matar homem em ritual e beber sangue da vítima, em Minas Gerais

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante, na manhã dessa segunda-feira (15), suspeito de matar um homem de 44 anos, no interior de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil de MG, testemunhas relataram que o suspeito ingeriu o sangue da vítima após matá-la. O crime teria ocorrido em um "ritual", na madrugada dessa segunda.

O homem foi assassinado com golpes de faca, sofreu queimaduras e foi atacado na cabeça com uma pedra de grandes proporções.

A apuração preliminar da polícia indica que a motivação do crime estaria relacionada a discussões antigas entre os envolvidos. O suspeito foi preso na casa da irmã.

Os policiais apreenderam a faca utilizada no crime e o celular da vítima com o jovem. Ele foi autuado por homicídio triplamente qualificado e encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam em andamento na Delegacia de Polícia Civil da cidade.