Garoto de 3 anos morre após ficar trancado dentro de carro, em Mato Grosso

Um garoto de 3 anos morreu após ficar trancado no carro, em Guarantã do Norte, em Mato Grosso, nesse domingo (14). O menino era autista e costumava brincar no veículo com frequência. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte.

Conforme as investigações, ele gostava de passar tempo dentro do carro dos pais. À Polícia, o pai informou que a esposa chegou com o filho em casa, às 13h, do sábado (13). Os pais foram se deitar e, ao acordar, sentiram falta da criança.

A mãe já encontrou o filho dentro do veículo. Segundo a polícia, a criança foi levada ao hospital já desacordada. Mesmo com as tentativas de reanimá-lo, porém, ele não resistiu.