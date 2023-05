Objeto não identificado cai do céu e atinge carro no litoral de São Paulo

Um objeto não identificado caiu do céu e atingiu um carro estacionado na garagem de uma residência em Santos, no litoral de São Paulo. O bancário Marcel de Camargo, dono do veículo, detalhou ao g1 que o teto ficou amassado e que o alarme foi disparado com o impacto do objeto cilíndrico de metal.

O objeto estava tão quente, que Marcel não conseguiu pegá-lo com a mão e tirá-lo do local na hora. Nesta segunda-feira (15), o bancário relatou que estava em caso no momento do impacto.

"Eu estava comendo com a minha esposa dentro de casa e escutamos um estrondo muito forte. Na sequência, o alarme do carro disparou", disse.

Por conta do barulho inesperado, ele pensou ser um assalto. Mas na ausência de movimentação externa, descobriu que o alarme foi disparado devido à queda do objeto.

Marcel de Camargo Bancário "Quando eu olhei na garagem vi o teto do meu carro amassado e um pouco fundo. Achei que alguém pudesse ter jogado algo pelo lado de fora, mas acabei observando o desenho de um círculo marcado e, no mesmo momento, conclui que a peça deve ter caído do céu".

Objeto com cheiro forte

O metal estava muito quente e não era possível pegar com a mão. "Ainda bem que não pegou na cabeça de ninguém, pois poderia ser fatal. Mas isso não aconteceu e estamos bem", acrescentou.

Já na manhã seguinte, a esposa de Marcel pegou o objeto, e percebeu que um óleo preto saia dele. "A ponta estava amassada. Tinha um cheiro podre de ovo".

Por conta do impacto no carro, o bancário está buscando as causas da queda. "Ninguém conseguiu me explicar, então eu estou tentando ver como vou resolver o prejuízo e a quem recorrer", acrescentou.