Brasileira de 44 anos é dada como desaparecida há 9 dias em Paris

A brasileira Fernanda Santos de Oliveira, de 44 anos, está desaparecida desde 6 de maio. Ela foi vista pela última vez em Paris, na França, onde morava há mais de um ano. Segundo o UOL, com informações do Itamaraty, o Consulado do Brasil em Paris acompanha o caso. Também ajuda nas buscas o grupo de voluntários Amis du Brésil (Amigos do Brasil).

Conforme a família, a polícia francesa já buscou Fernanda em hospitais e unidades de medicina legal, mas sem sucesso.

Maria Aparecida Santos de Oliveira, 52, irmã da desaparecida, disse que as duas se falavam diariamente desde o ano passado, quando Fernanda viajou para a Europa com uma amiga da família. Ela chegou ao país no dia 1º de abril, para passear, mas acabou gostando da cidade e decidindo permanecer para morar.

"A amiga foi para os Estados Unidos e ela ficou morando sozinha. Conseguiu emprego em um bom restaurante de lá e tinha dois bicos como faxineira. Estava feliz, com várias propostas de trabalho melhores", relatou a irmã ao UOL.

Aparecida contou ainda que o último contato que teve com a irmã foi na tarde do último dia 6 de maio, um sábado. "Liguei e conversamos rapidamente porque ela estava no metrô e estava chegando em sua estação. Ela disse que me ligava assim que chegasse em casa, mas não ligou. Depois, não consegui mais contato", desabafou.

Fernanda trabalhava no restaurante Pedra Alta, em Boulogne Billancourt, subúrbio da capital francesa. Ela não comparece ao trabalho desde o dia 5 de maio.

Cartazes com a foto da brasileira foram espalhados por integrantes do Amis du Brésil em pontos estratégicos de Paris. Eles também conseguiram divulgação de fotos dela em jornais franceses.

Investigações

De acordo com o Amis du Brésil, Fernanda saiu de casa com uma bolsa de mão, um patinete e passaporte. Seu celular ficou em casa, junto com outros documentos, e foi entregue à polícia francesa para perícia. Vizinhos relataram às autoridades que viram a mulher sair de casa como de costume, sem demonstrar qualquer situação anormal.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, informou que mantém contato com autoridades locais para apurar as circunstâncias do desaparecimento da brasileira e presta assistência consular aos familiares.

Fernanda tem um filho de 23 anos de idade e um casal de netos, que moram em Botucatu. "Estamos muito aflitos pela falta de notícias. Falávamos com ela todos os dias e, de repente, ela desapareceu", compartilhou a irmã, Aparecida.