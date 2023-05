Irmãs desaparecem e deixam bilhete misterioso em SP; veja o que se sabe sobre o caso

As irmãs Daniele Moreno de Lima, de 22 anos, e Poliana Moreno de Lima, de 19, desapareceram no último dia 2 de maio, Caraguatatuba, em São Paulo. As jovens sumiram após deixarem uma carta para os pais. A Polícia Civil está responsável pelas investigações.

As informações são do g1. As jovens moram e trabalham no bairro Massaguaçú. Conforme o pai das jovens, Anderson Soares de Lima, as duas sumiram na madrugada, levando algumas roupas e bolsas. Os celulares não foram levados.

A carta

As jovens deixaram uma carta para os pais. Elas pediam perdão pelo desgosto e por serem covardes. "Pai, mãe, perdoa eu, por favor, me perdoa por tudo, perdão por dar esse desgosto para vocês, perdão por ser uma covarde e sair", escreveram uma das garotas.

O pai das jovens informou que viu mensagens de homens tentando aliciá-las um dia antes do desaparecimento. "A gente conversou com elas, dando conselhos e ficou tudo bem. No dia seguinte elas sumiram e achamos uma cartinha", contou.

Preocupação dos pais

A família está preocupada por não saber as condições em que as filhas estão. “É desesperador! Estamos sem saber o paradeiro delas. Minha esposa só chora, estamos sem comer, sem conseguir trabalhar. A gente está bem abalado! Estou orando, já fiz jejum para elas serem encontradas, mas ainda não sabemos onde estão”, contou Anderson, pai das meninas.

"Não tinha motivo delas terem ido embora, de terem saído. Se estivesse na casa de alguém, já teriam entrado em contato com os avós ou algum outro parente pelo menos. Já procuramos por elas até no IML. Ninguém sabe onde elas estão", relatou Anderson.

Investigações

Um boletim de ocorrência foi registrado uma semana após o sumiço. O caso está a cargo da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Sebastião.

Conforme a família, a polícia analisa imagens de câmeras de segurança que mostram um homem com as jovens. Os dois celulares foram entregues para a polícia. As investigações continuam.