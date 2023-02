Jornalista aluga apartamento no RJ e se surpreende com vista falsa para o mar

Uma jornalista reservou um apartamento no Rio de Janeiro para passar o Carnaval de frente para o mar. Porém, ao chegar ao local com os amigos, foi surpreendida com uma vista falsa.

Gabriela Camargo, paulista de 29 anos, contou ao portal g1 que a foto disponível no site de aluguel Airbnb a fez acreditar que o apartamento estaria próximo à praia. A realidade, no entanto, foi um adesivo colado do vidro da janela da sala simulando o Pão de Açúcar e o mar.

Apesar da decepção, não era intenção da proprietária enganar os hóspedes. A jornalista ressalta que havia um aviso da proprietária sobre a vista, mas ela não leu. "Observação: A janela é adesivo ilustrativo da praia do Arpoador", diz o comunicado no site de aluguel.

“A hospedagem foi ótima, a proprietária foi superlegal com a gente, deixou a gente ficar até mais tarde para aguardar o nosso voo. Ela adorou o nosso vídeo. Ela é arquiteta, a ideia dela, com o adesivo, era dar uma privacidade para o apartamento. Foi tudo pensado, na verdade. O apartamento super correspondeu com o que a gente procurava”, disse a hóspede.

Vista fake

Gabriela compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando a 'vista fake' e a situação viralizou. A publicação tem milhões de visualizações e mais de 4 mil comentários. "A gente fez esse vídeo porque achou muito criativo a solução que acharam pra dar mais conforto e privacidade para o apartamento", disse a atriz.

Em entrevista ao g1, ela ressaltou que acreditou na imagem do anúncio. "A gente escolheu esse porque era um apartamento muito legal. Na realidade, pelas fotos do anúncio, parecia real que era uma vista de frente para o mar, e o preço era legal por ser na Zona Sul”, disse

Ela conta que, assim que chegou no apartamento, foi ver a esperada vista para a praia carioca. Ao abrir a janela, no entanto, encontrou as janelas de outros apartamentos do edifício.

"Eu só vi a localização e disse que estava ótimo. Foi assim que a gente escolheu o apartamento, pela localização. No anúncio, parecia uma vista verdadeira. Eu nem me atentei que era uma vista de Ipanema e o apartamento era localizado em Copacabana”, lembrou a jornalista.