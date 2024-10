Irmãs têm moto de R$ 34 mil roubada logo após saírem de concessionária no Rio de Janeiro

Duas irmãs denunciaram terem sido vítimas de um assalto cerca de 10 minutos após comprarem uma moto zero-quilômetro, no valor de R$ 34 mil, no bairro Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As mulheres relataram que logo depois de saírem da concessionária com o veículo, ele foi roubado.

As vítimas relataram à TV Globo que a motocicleta não estava segurada. Juntas, elas deram cerca de R$ 10 mil de entrada no bem e parcelaram o restante do valor.

“A gente rala muto para conseguir conquistar um bem. E aí, ser levado em 10 minutos é muito triste”, disse Cintia dos Santos Cesário à emissora.

O veículo, segundo contou a outra jovem, seria usado para deslocamento e trabalho, já que ela atua durante a semana em uma banca de jornal e, nos fins de semana, pretendia fazer serviço extra com a moto para conseguir pagar as prestações.

O caso foi registrado na 36ª Delegacia de Polícia, em Santa Cruz. A Polícia Civil informou à TV Globo que buscas estão sendo realizadas para identificar os autores do crime.