Inundação no RS deixa famílias isoladas no telhado de casa após rio Taquari subir 13 metros

Famílias tiveram que subir no telhado de suas casas, nesta madrugada de terça-feira (5), para fugir da inundação que atinge a cidade de Roca Sales, no Rio Grande do Sul, após o nível do rio Taqueri subir mais 13 metros em menos de 12 horas. A formação de um ciclone extratropical sobre o Litoral Sul do Estado tem causado fortes chuvas desde o fim de semana, e já provocou quatro mortes até essa segunda-feira (4).

Devido à situação, a Prefeitura informou que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não conseguem auxiliar a todos os atingidos, e orientou que a população se abrigasse sobre o teto das residências. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

"Pedimos que quem consiga suba nos telhados e se agasalhe. O auxílio profissional só virá nas primeiras horas da manhã", divulgou o Executivo durante esta madrugada.

A Administração ainda solicitou que proprietário de embarcações atuem na ajuda aos moradores ilhados.

Às 23h de segunda-feira, a Defesa Civil de Roca Sales detalhou que as águas do rio Taquari atingiram 22 metros de altura, cerca de 13 metros acima do registrado às 12h dessa mesma data.

A cidade de Muçum, localizada na mesma região, também registra enchente e famílias isoladas nos telhados devido às fortes chuvas. O prefeito local, Mateus Trojan (MDB), usou as redes sociais para apelar pela mobilização de voluntários com caminhões. O vice-prefeito da Cidade, Amarildo Baldasso (PSD), declarou à rádio Independente que a situação é caótica, e que não há equipamentos suficientes para resgatar os ilhados.

A Defesa Civil de Encantado, município vizinho, fez um apelo pela mobilização de proprietários de barcos e de jet-skis para auxiliar na retirada de pessoas isoladas. Também há pedidos para doação de colchões, cobertores, travesseiros e roupas.

Já a Defesa Civil do Estado detalhou que há 215 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul. Até a noite de segunda-feira, as cidades com maiores acumulados de chuvas nas últimas 72 horas registram mais de 200 milímetros cada. Passo Fundo ocupa o topo do ranking, marcando 291,6 mm no período.