Médica é encontrada morta em hotel em Colatina, ES; marido e motorista do casal são presos

Uma médica, de 39 anos, foi encontrada morta dentro do quarto de um hotel em Colatina, no Espírito Santo, na manhã do último sábado (2). A vítima, identificada como Juliana Pimenta Ruas El Aouar, estava hospedada no local com o marido, o ex-prefeito da cidade mineira Catuji. Ele e o motorista do casal, suspeitos do crime, foram presos em flagrante por feminicídio e homicídio, respectivamente. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a um suposto homicídio nas dependências do hotel. O gerente do hotel teria dito que, durante a madrugada, outros hóspedes reclamaram de barulho e bagunça no quarto do casal. Já pela manhã, o marido de Juliana compareceu à recepção do estabelecimento, bastante alterado, querendo pagar a conta, alegando que a esposa estava passando mal e teria desmaiado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou a morte de Juliana.

Segundo o boletim de ocorrência, o cenário do crime encontrado pelos peritos foi o quarto todo revirado, com vidros de remédios quebrados, sangue nas roupas de cama e a médica toda machucada.

No atestado de óbito da médica, constam como causas da morte hipoxemia (baixa concentração de oxigênio no sangue), asfixia mecânica, broncoaspiração (entrada de substâncias estranhas, tais como alimentos e saliva, na via respiratória), traumatismo cranioencefálico (lesão física ao tecido cerebral que, temporária ou permanentemente, incapacita a função cerebral).

Suspeitos

A Polícia Civil informou que os dois homens foram presos em flagrante. O marido de Juliana, Fulvio Luziano Serafim, foi autuado por homicídio qualificado por motivo torpe mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio).

Já o motorista do casal, Robson Gonçalves dos Santos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Os dois homens foram encaminhados ao sistema prisional do Espírito Santo.